На снижение напряженности на рынке труда Татарстана направят почти 865 млн рублей

Татарстан направит на улучшение ситуации на рынке труда 864,8 млн рублей. 856,2 млн рублей составят средства федерального бюджета и более 8,6 млн рублей — регионального. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«На что будут направлены средства? Прежде всего это организация временной занятости работников промышленных предприятий. Данная сумма со стороны Российской Федерации в размере 654,5 млн рублей, софинансирование из бюджета Татарстана в размере 1% составит 6,6 млн рублей», — сказала она.

Второе большое мероприятие — дополнительное профессиональное обучение и дополнительное образование работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения. На эти цели будет направлено более 201 млн рублей из федерального и 2 млн из регионального бюджета.

«Это первый транш, так заявлено в документе Правительства РФ: 864,8 млн рублей», — подчеркнула Зарипова.

На данные средства предусматривается финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда. Размер субсидии работодателю за каждого трудоустроенного может составить 54,2 тыс. рублей за три месяца. Кроме того, предусмотрено финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

Ранее Правительство России расширило список услуг центров занятости. Теперь к специалистам смогут обратиться и работники компаний, находящиеся под риском увольнения.