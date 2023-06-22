На «Смену Вдохновения» в Казань приехали 120 школьников со всей республики и из стран СНГ

В Казани стартовала «Смена Вдохновения» от Всероссийского движения «Вдохновители», участниками которой стали 80 школьников из Татарстана и 40 подростков — представителей татарских диаспор из стран СНГ и ближнего зарубежья в возрасте 14-17 лет. Об этом сообщают организаторы.

Во время смены ребята смогут определить свои сильные стороны, а также познакомиться с основами импакт-предпринимательства, создать собственный проект, направленный на решение социальных задач городской среды. Вопросы определила администрация Казани. Свои идеи участники представят на большом форуме 28 июня.

«Это возможность для школьников не только обзавестись полезными знакомствами и провести свой досуг, но и раскрыть свой потенциал в сфере предпринимательства, внести свой вклад в развитие общества, предложить свои идеи для решения социальных вопросов», — отметил начальник Управления образования исполкома Ирек Ризванов.