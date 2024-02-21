На смену казанской бригаде в Лисичанск прибыли коллеги из зеленодольского «Водоканала»

Татарстан провел очередную ротацию аварийных бригад в Лисичанске. На смену специалистам «Казэнерго» прибыли их коллеги из зеленодольского «Водоканала».

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Представители шеф-региона будут работать в новом российском городе уже третью смену, которая, как и предыдущие две, продлится около месяца.

Аварийные бригады обеспечены необходимым оборудованием, инструментами и транспортом для проведения работ на закрепленной территории. Их основная задача – ликвидация ЧП на тепло-и водопроводных сетях Лисичанска. Кроме того, по поручению вице-премьера Татарстана Евгения Варакина татарстанцы принимают самое активное участие в работах по восстановлению жилищно-коммунальной инфраструктуры города.

Ранее, специалисты «Казэнерго», которых на посту сменили зеленодольцы, ликвидировали более 20 крупных порывов, и практически полностью восстановили одну из водонасосных станций Лисичанска.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.