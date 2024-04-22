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На службу в армию отправились более 20 призывников из Нижнекамска
Сегодня из Нижнекамска на службу в армию отправился 21 призывник. Данная отправка новобранцев стала первой по графику весенне-летнего призыва. Молодых людей по доброй традиции провожали родственники и друзья.
Все провожающие соблюдали и традицию с подкидыванием призывников, без которой не проходит ни одна отправка в армию. Также звучали напутственные слова и пожелания от родителей.
«Пусть дай бог хорошо съездит и отслужит свое. Самое главное», — рассказала Венера Бикназарова.
«Внука провожаю. Чтобы он отслужил. Мужчины должны служить, чтобы всё было хорошо», — поделилась Раиса Мадишина.
«Чтобы они отслужили с честью. С достоинством. Чтобы всё было хорошо», — вторит Фазыл Ганиев.
Отправка прошла без единого уклониста. Всего в весенне-летний призыв ряды военнослужащих пополнит более 250 нижнекамцев. Новобранцы не будут проходить службу в новых регионах и участвовать в СВО.
«Чтобы про армию вспоминать только хорошее. Это в ваших руках. Внутренне следуйте всему, что там будет происходить — распорядку, уставу воинскому. Принимайте как должное. И служба пойдет легко», — напутствовал военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.
Памятное фото и в автобус — он привезет ребят в Казань, где их ждет еще один медосмотр и распределение по воинским частям, где они достойно будут нести свою службу. Но до присяги им предстоит пройти еще курс молодого бойца.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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