На службу по контракту из Нижнекамска отправились десять жителей города

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня утром у военного комиссариата Нижнекамска торжественно проводили десятерых местных жителей, которые выбрали своим делом защиту Родины, подписав контракт с Вооруженными силами России.

Нижнекамцы будут проходить службу в подразделениях Центрального военного округа, разведки, Северного флота, в том числе — участвовать в спецоперации. Также на службу по контракту отправился один офицер запаса, майор, который изъявил желание вступить в добровольческий отрад «Барс».

Всего на передовую горожане проводили десятерых мужчин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

К добровольцам со словами напутствия обратились военный комиссар города и района Газинур Ситдиков, представители духовенства и ветераны «Боевого братства».

«Сегодня очередная команда наших военнослужащих по контракту убывает по местам службы. Здесь в составе команды есть те, которые уже имеют боевой опыт, и те, которые еще в армии не служили. Это очень непростое решение: оставить здесь всё (семьи, работу) и идти туда. Сегодня они создают нашу новую современную историю, они решают, что будет с нашими городами и селами. Будут ли в ближайшем будущем летать снаряды, ракеты, дроны или нет. Они повторяют подвиг наших дедов и прадедов в Великую Отечественную войну», — заявил военком.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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