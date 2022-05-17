На службе добра и милосердия: в Казани открылась фотовыставка Российского Красного Креста

В Казани состоялось открытие фотовыставки «Повсюду и для всех», приуроченной к 155-летнему юбилею Российского Красного Креста. В архивных фотографиях отражена история старейшей в России гуманитарной организации с момента ее зарождения и до наших дней.

Экспозиция расскажет гостям о неоценимой помощи добровольцев Красного Креста в самые тяжелейшие периоды: в Первую мировую войну, революцию, Великую Отечественную войну, во времена эпидемий и аварий.

Мероприятие состоялось на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма». С вступительной речью выступил первый проректор университета Азат Шарапов.

«В эти дни Российскому Красному Кресту исполняется ровно 155 лет. История движения очень интересна: она возникла в период Крымской войны, которая проходила в 1854-1856 годах. Она возникла как общественная организация, как движение людей по оказанию помощи раненым. Сегодня организация объединяет людей по зову души, которые благодаря внутреннему настрою помогали и помогают людям, остро нуждающимся в помощи, как на территории нашей страны, так и за ее пределами», - обратился к собравшимся Азат Шарапов.

Автором и историческим лидером движения является Анри Дюнан. Попав на битву при Сольферино, он пришел в ужас от вида тяжелых и мучительных страданий раненых, брошенных погибать на полях сражений. Однако страшная картина не заставила его бежать, а совсем наоборот: он сформировал небольшую команду по оказанию помощи раненым воинам. Это стало началом огромной истории.

У истоков создания движения Красного Креста в России стояли Великая княгиня Елена Павловна и знаменитый русский хирург Николай Пирогов. Именно они дали начало общественной медицинской помощи раненым и больным воинам во время Крымской войны. Официально история возникновения Красного Креста в России ведется с 1867 года, когда император Александр II подписал указ об образовании Общества попечения о раненых и больных воинах, которое впоследствии было переименовано в Российское Общество Красного Креста.

«История движения плавно встраивается в историю нашей страны, реагируя на все запросы людей. Наш лозунг – быть рядом с теми, кому трудно. Российский Красный Крест – часть международного движения. Международный Красный Крест и Красный Полумесяц сегодня включает в свой состав 93 страны», - подчеркнула Председатель Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Зульфия Сафина.

По ее словам, экспозиция включает не только знаковые события Движения Красного Креста в России, но и в Татарстане. В республике основателем отделения Красного Креста стала общественница Вера Мещенина. Она проводила благотворительные балы, концерты, лектории, спектакли и все средства, получаемые на мероприятиях, активистка отправляла людям, нуждавшимся в помощи. Также она возглавила школу по подготовке сестер милосердия. Тогда их было всего лишь 12, однако уже в военные годы только из Татарстана на сражения отправилось 3500 сестер милосердия.

Несмотря на масштабную историю, традиции организации продолжают существовать и по сей день.

«Сегодня мы поддерживаем людей, пострадавших в трагической истории 175-й Гимназии. Наши волонтеры также работают в пунктах временного размещения, на горячей линии для оказания психологической помощи. Также мы проводим курсы по обучению навыкам оказания первой помощи», - поделилась Зульфия Сафина.

Для гостей фотовыставки также были организованы мастер-классы и тренинги по первой помощи, эмоциональному выгоранию и психологической помощи.

«Многие из нас подвергаются стрессовым нагрузкам на работе, и в семье. Поэтому сегодня мы будем говорить о любви к себе, о заботе, о самопомощи. Наши эмоциональные ресурсы истощаемы и ввиду этого происходит эмоциональное выгорание. Мы сегодня поговорим о практических рекомендациях, которые можно будет применять ежедневно», - рассказала координатор психосоциальной поддержки Татарстанского регионального отделения Российского Красного Креста Ольга Камаева.

Также в рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» и Татарстанским РО ООО РКК.

Отметим, что выставка продлится до 30 июня текущего года. Помимо Казани, экспозиция представлена еще в 7 регионах страны.

