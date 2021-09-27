Путин: На случай повторения угроз пандемии нужно выработать алгоритмы действий

Опыт, полученный во время пандемии новой коронавирусной инфекции, необходимо использовать для создания алгоритма действий в случае повторения аналогичных угроз в будущем. Об этом на заседании Совбеза РФ заявил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что разразившаяся пандемия привела к серьезным ограничениям во многих странах мира. Это касается общественной жизни, закрытия границ, деловой активности. В России, подчеркнул Президент, были реализованы серьезные масштабные меры поддержки граждан и экономики в целом.

«Но в подобных условиях, конечно, необходимы быстрые корректировки и донастройки планов и программ», — сказал глава государства.

Он добавил, что в будущем при повторении подобных угроз необходимо использовать не ручное управление, а выработанный «алгоритм действия фактически в автоматическом режиме».