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На случай подтопления талыми водами для татарстанцев подготовили временные убежища
Спланировано около 158 пунктов временного размещения вместимостью свыше 41 тысячи человек. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Доме Правительства Татарстана рассказал врио министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.
«Нами разработан оперативный план "Паводок", разработаны и утверждены планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения. Спланировано около 158 пунктов временного размещения вместимостью свыше 41 тысячи челове»», – сказал он.
По его словам, для выполнения противопаводковых мероприятий создана группировка свыше 19 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники, а также приведены в готовность 124 плавсредства.
«Для воздушной разведки запланировано применение 4 единиц авиационной техники и 3 БПЛА», – дополнил он.
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