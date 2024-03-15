На случай подтопления талыми водами для татарстанцев подготовили временные убежища

Спланировано около 158 пунктов временного размещения вместимостью свыше 41 тысячи человек. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Доме Правительства Татарстана рассказал врио министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.



«Нами разработан оперативный план "Паводок", разработаны и утверждены планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения. Спланировано около 158 пунктов временного размещения вместимостью свыше 41 тысячи челове»», – сказал он.

По его словам, для выполнения противопаводковых мероприятий создана группировка свыше 19 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники, а также приведены в готовность 124 плавсредства.

«Для воздушной разведки запланировано применение 4 единиц авиационной техники и 3 БПЛА», – дополнил он.