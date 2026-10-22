На слете «Никто не забыт» Татарстан представил находку из Новгородской области

Литеры печатного станка, обнаруженные на месте расположения редакции газеты «Отвага» Второй ударной армии в Новгородской области, представила команда Татарстана на XII слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт». Находку обнаружили в сентябре этого года.

Об этом рассказала участница слета, представитель поискового отряда «Химик» Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Алена Иванина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Выставка одного экспоната стала частью программы слета, который проходил с 14 по 17 октября в Нижнем Новгороде. Каждый регион представлял предмет, связанный с поисковой работой или историей военных лет.

Литеры печатного станка связаны с историей газеты «Отвага», выходившей при Второй ударной армии во время Великой Отечественной войны. На этом направлении воевал и татарский поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль.

Помимо выставки, участники слета соревновались в архивном поиске, оказании первой помощи, технике безопасности и проведении документированных полевых работ. Также они проходили историческую викторину и новый этап «Поисковая тропа».

По итогам соревнований команда Татарстана заняла первое место в общем зачете, опередив сборную Нижнего Новгорода на семь баллов.