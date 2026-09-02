«На следующий год буду в лодке»: Коробченко – о старте гребцов на Спартакиаде

Уже сегодня в столице Татарстана в рамках Спартакиады народов России стартует турнир в гребле на байдарках и каноэ. В Казань приедут все сильнейшие спортсмены в этом виде спорта – в том числе, и участник Олимпиады в Париже Захар Петров. О его шансах на победу и ценности самих соревнований – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О турнире, ситуации в регионе и международной арене

Спартакиада народов России прочно закрепилась в соревновательном календаре отечественного болельщика и продолжает приковывать к себе внимание. Ведь на турниры в разных видах спорта приезжают все сильнейшие спортсмены. Тут стоит отметить, что всего в рамках всероссийского соревнования будет разыграно 362 комплекта медалей.

Не обошло стороной сие спортивное торжество и столицу Татарстана. В Казани в рамках Спартакиады проходят турниры в семи видах спорта. А сегодня, в частности, стартуют гребцы на байдарках и каноэ. Три дня – со 2 по 4 сентября – они будут выявлять лучшего в Центре гребных видов спорта.

Накануне, в «Татар-информе» прошла пресс-конференция. На ней присутствовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли республики, президент Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Олег Коробченко. Он отметил, что все готово к проведению этого турнира. И даже забавно пошутил о своем возможном участии:

«Я так посмотрел, на следующий год, возможно, и я смогу принять участие», - сказал Коробченко журналистам.

Олег Коробченко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подтвердим его слова и отметим, что в соревнованиях могут участвовать атлеты любого возраста. Как известно, «ТИ-Спорту», самым младшим будет гребец 2010 года рождения, а самым старшим – 1982 года.

Новые объекты

А заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев окунул нас в пучину, так сказать, дел татарстанской гребли. Известно, что в этом году планируется создать четыре школы по этому виду спорта – в Казани (уже существует), Заинске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Также спикеры отметили, что хоть никто из местных гребцов не сможет принять участие (не прошли отбор), все равно некоторая положительная динамика в развитии татарстанских каноистов есть. И даже назвали несколько имен – Ян Струк, а также братья Ярослав и Всеволод Следюки.

Коснулись и международной повестки – дело в том, что с января 2027 года российские гребцы смогут выступать с флагом и гимном. Их ждет два этапа Кубка мира в Японии в сентябре, Кубок мира в Германии и чемпионат планеты в Португалии – в местечке Коимбра.

Захар Петров едет за золотом

Думаю, те, кто следит за нашей греблей на международных турнирах, знают, что ее олицетворением в мире является Захар Петров. Ну, вы помните, тот самый парень, который пришел в национальную сборную из юниоров. И сразу ему выпало нелегкое испытание – ехать и представлять российскую команду под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже. Да-да, он был в числе тех самых «13».

Правда, дважды остановился в шаге от медали - был четвертым. Следом же был чемпионат мира в Узбекистане. И там, на дистанции 500 метров, произошел самый курьезный случай в истории всего вида спорта. Россиянин за сантиметр до финиша перевернулся в лодке и таким образом финишировал на первом месте. За что сразу же получил дисквалификацию, потому что вроде так запрещено. Но Федерация гребли на байдарках и каноэ России подала протест и через несколько дней золото вернулось обратно к Захару.

Захар Петров Фото: kayak-canoe.ru

На том турнире он еще раз поиграл мускулами – и в паре с Иваном Дмитриевым выиграл соревнования «двоек» на 1000 метров. Через год повторил успех в Милане, и уже в 2026 году, в Польше взял ещё одно золото. Таким образом, сейчас Захар уже шестикратный чемпион мира.

Конечно, когда мы спрашиваем у специалистов о его притязаниях на Спартакиаду в Казани, они только улыбаются. Словно давая понять, что он едет только побеждать. А главная цель спортсмена – Олимпиада 2028 года. И своеобразный реванш за Францию четырьмя годами ранее. Все в один голос твердят – в Америку только за золотом.

Также к претендентам на высокие места можно отнести бронзового призера Олимпиады в Рио Романа Аношкина, сильного и смелого Илью Первушина. Ну и легендарный Алексей Коровашков еще свое слово до конца не сказал.

А увидеть битву лучших гребцов страны болельщики смогут со 2 по 4 сентября в Центре гребных видов спорта.