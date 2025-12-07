news_header_top
Общество 7 декабря 2025 14:47

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

фото: kremlin.ru

На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщает журналист «России 1» Павел Зарубин.

«Еще одно ежегодное событие и всегда довольно острое – заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека», – отмечает журналист.

Совет по правам человека при Президенте России (СПЧ) – консультативный орган, помогающий главе государства в реализации его защиты прав и свобод человека и гражданина в стране и за рубежом. Среди его задач – экспертиза законов, регулирующих эту сферу, а также содействие координации правозащитных организаций и органов власти.

