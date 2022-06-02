На следующей неделе в Татарстане ожидаются грозы и до +24°С

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на несколько дней. Согласно ему, на следующей неделе сохранится неустойчивый характер погоды.

В пятницу, 3 июня, к западным районам республики подойдет атмосферный фронт. Ночью синоптики осадков не ожидают, но днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Сила ветра может достигать 15-18 м/с. Температура днем поднимется до уровня 24-29 градусов жары.

В субботу, 4 июня, прогнозируются дожди, грозы и ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью термометры покажут от +12°С до +17°С. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

Ночью в воскресенье все еще возможны грозовые дожди, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью ожидается от +10°С до +15°С, днем она будет колебаться от 20°С до +25°С.

По предварительному прогнозу, 6 и 7 июня, сохранится неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями и грозами. Ночью температура воздуха останется на уровне 9-14 градусов тепла, днем от +19°С до +24°С.