Клиентские службы Пенсионного фонда не изменят режим работы с 30 октября

В период нерабочих дней клиентские службы Пенсионного фонда Татарстана продолжат работать в прежнем режиме. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Несмотря на объявленные нерабочие дни, клиентские службы Пенсионного фонда республики продолжат работать в прежнем режиме, по предварительной записи 1, 2 и 3 ноября. При этом почти все услуги Пенсионного фонда можно получить не выходя из дома, через личный кабинет гражданина на сайте ПФР», – сказано в сообщении.

Если у татарстанцев все же появится необходимость в личном визите, то на прием нужно записаться заранее в личном кабинете или по номеру телефона контакт-центра 8-800-6-000-000.