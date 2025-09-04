На следующей неделе в Татарстан придет «бабье лето»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Республике Татарстан в ближайшие дни сохранится влияние циклона, из-за чего ожидается дождливая и ветреная погода. По данным Гидрометцентра республики, 5 сентября существенных изменений в синоптической ситуации не прогнозируется: временами будут идти дожди, ночью в отдельных районах возможны сильные осадки.

Местами ожидаются грозы, северный и северо-восточный ветер будет усиливаться порывами до 15-17 м/с. Температура ночью составит +10…+15°, днем +18…+23°.

С 6 сентября погодные условия начнут постепенно улучшаться. С уходом циклона на восток дожди возможны лишь в восточных районах, на остальной территории существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит +11…+16°, днем – +19…+24°. При этом сохранится порывистый северный, северо-восточный ветер.

7 сентября и в начале следующей недели регион окажется под влиянием северного антициклона. В этот период ожидается установление теплой и преимущественно сухой погоды, характерной для «бабьего лета». Днем воздух будет прогреваться до +19…+24°, ночью 7 сентября – до +11…+16°, в начале недели – до +7…+12°.