На следующей неделе Татарстан отправит на Донбасс медикаменты на 7 млн рублей

На следующей неделе Татарстан отправит очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Работа по гуманитарной помощи продолжается. Все больше людей к ней подключаются. На следующей неделе из Татарстана будет отправлена еще одна партия товаров», – сообщил он.

Первым грузом, отправленным из Татарстана на будущей неделе, станут медикаменты на 7 млн рублей, выделенных компанией АО «Татхимфармпрепараты», а в конце недели будет отправлены пожертвования жителей Татарстана, которые приносят еду, одежду, предметы первой необходимости и многое другое.

«На следующей неделе отправим все то, что принесли нам жители республики. Ожидаем, что отправим около 350 коробок на общую сумму около 3 млн рублей», – отметил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» руководитель «Молодой гвардии «Единой России»» в РТ и депутат Госсовета РТ Динар Бариев.

По его словам, это будет уже вторая отправка от гуманитарного штаба. В прошлый раз отправлено на 1,5 млн рублей товаров первой необходимости, пожертвованных татарстанцами.

Помочь людям на Донбассе может любой желающий. Штаб гуманитарной помощи по адресу Маяковского, 24А работает с 8 утра до 8 вечера.