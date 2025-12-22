На следующей неделе рабочими днями будут только 29 и 30 декабря

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Последняя неделя 2025 года будет укороченной и включит лишь два рабочих дня, после чего россиян ожидают одни из самых продолжительных новогодних каникул. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»), ее слова приводит «ТАСС».

Депутат пояснила, что рабочими днями останутся только два дня (29 и 30 декабря), а 31 декабря станет выходным за счет переноса.

По словам Стенякиной, первый рабочий день в 2026 году придется на понедельник, 12 января, что делает предстоящие новогодние праздники одними из самых длинных за последние годы.

Парламентарий также подчеркнула, что работодатели не вправе снижать заработную плату сотрудникам из-за большого числа нерабочих дней в январе.