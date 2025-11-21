На следующей неделе депутаты Госдумы ответят в Казани на вопросы татарстанцев

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

На следующей неделе, 24 по 28 ноября, в Региональной общественной приемной «Единой России» в Татарстане (Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7) состоится неделя приемов граждан депутатами всех уровней.

Встречи с жителями республики проведут депутаты Государственной Думы ФС РФ, Государственного Совета РТ и Казанской городской Думы, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутаты разных уровней помогут татарстанцам разобраться в актуальных вопросах жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты, здравоохранения, образования и других сфер. Каждый обратившийся получит персональные рекомендации по решению своей ситуации.

В понедельник, 25 ноября, встречи с гражданами проведут депутаты Госдумы Айрат Фаррахов, Марат Нуриев, Илья Вольфсон и Татьяна Ларионова.

Во вторник, 26 ноября, с жителями Татарстана встретятся их коллеги – Рустам Калимуллин и Максим Топилин. В четверг, 28 ноября, приемы проведут еще двое депутатов нижней палаты Федерального Собрания – Руслан Гаджиев и Анатолий Иванов.

Записаться на прием или задать вопросы можно по телефону: 8 (843) 238-10-00, по e-mail: op@tatarstan.er.ru.