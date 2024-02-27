На сквер «100-летия ТАССР» направят 18 млн рублей: поселок Джалиль примет автобусный тур

27 февраля жители Сармановского района станут участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Панельная дискуссия состоится во Дворце культуры поселка Джалиль.

Спикерами мероприятия станут депутаты Госсовета РТ Марат Галеев и Геннадий Глушков, глава Сармановского муниципального района РТ Фарит Хуснуллин. В мероприятии примут участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

В рейтинге социально-экономического развития Сармановский район находится на 14-м месте. В 2023 году в эксплуатацию сдано почти 8 тысяч кв. метров жилья, построен 24-квартирный жилой дом на территории районной больницы — 12 квартир предоставили медработникам. В рамках национального проекта «Здравоохранение» возвели ФАПы в селах Кузяково и Сулюково, в трех фельдшеско-акушерских пунктах сделан ремонт. Приобретено новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму 60 млн рублей, в том числе компьютерный томограф.

В 12 социальных объектах прошел капремонт — это центр социального обслуживания населения «Шафкать», Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Верхне-Чершилинский, Мустафинский, Чурашевский ФАПы, Альметьевская школа, пищеблоки Кавзияковской и Старо-Мензелябашской школ, Сарысаз-Такерманский сельский клуб, многофункциональные центры в Джалиле и Сарманово, склад гражданской обороны в Джалиле.

Отремонтировано 11 многоквартирных домов, 8 из них — в поселке Джалиль, 3 — в Сарманово. В этом году ремонт запланирован в 14 домах: 8 — в Джалиле, 6 — в Сарманово. По программе «Наш двор» за 120 млн рублей благоустроены 9 дворов многоквартирных домов: 1 — в Сарманово, 8 — в Джалиле. По программе догазификации проложено 15,4 км газопроводных линий, подключены 139 домовладений. По программе «Чистая вода» появилось 5 км сетей водоснабжения — в Сарманово, Шарлиареме, Курмашево.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» благоустроен майдан Сабантуя в Сарманово. За 19,9 млн рублей обустроили площадки, покрыли брусчаткой дорожки, установили опоры освещения, малые архитектурные формы, появилась детская игровая зона, озеленили территорию. Продолжаются работы по строительству продолжения сквера «100-летия ТАССР» в поселке Джалиль.

Вторая очередь работ была завершена в 2022 году. Тогда за 18,4 млн рублей смонтировали зону променада, установили малые архитектурные формы, обустроили входы к скверу, брусчаткой оснастили дорожки, поставили опоры освещения, высадили растения. В 2024 году запланирована третья очередь строительства. На нее выделено почти 18 млн рублей.

Большой вклад в социально-экономическое развитие района вносят нефтяники. Нефтедобывающий комплекс составляет 73,3% валового территориального продукта. 74,7% ВВП составляет промышленность, из них 73,3% — нефтедобывающая отрасль. В этом году НГДУ «Джалильнефть» исполняется 65 лет.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.