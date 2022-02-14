На скоростной автодороге М12 в Татарстане запроектировано шесть транспортных развязок

В Татарстане на скоростной автодороге М12 Москва – Нижний Новгород – Казань запроектировано шесть транспортных развязок, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«В Татарстане на восьмом этапе строители работают на трех развязках. На пересечении с федеральной трассой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск и межрегиональной дорогой Казань – Ульяновск – Камское Устье возведены несколько опор и смонтированы пролетные строения. На будущей развязке с межрегиональной дорогой Столбище — Атабаево работают над устройством фундаментов опор», – отметили в ведомстве.

Всего на новой скоростной федеральной дороге М12 ведутся работы на 10 из предполагаемых 19 транспортных развязках разного типа. На некоторых из них будут организованы только те съезды, которые наиболее востребованы, например, в направлении от Москвы в сторону Казани и обратно. Они обеспечат безопасное бессветофорное движение в разных уровнях на пересечении с существующей сетью дорог и связь с населенными пунктами.

Скоростная автомагистраль протяженностью 811 км свяжет Москву с Казанью и объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Протяженность трассы в Татарстане составит 142 км. Автодорога пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы.

Решение о строительстве М12 было принято в 2019 году.