На «Скорлупино» в Татарстане установили кулинарный рекорд, зажарив гигантскую яичницу

На VI Всероссийском фестивале «Скорлупино», который проходит 16 июля в Сосновом бору татарстанского села Пестрецы, установили новый гастрономический рекорд из продукта местной птицефабрики.

15 шеф-поваров из различных ресторанов зажарили гигантскую яичницу из 8 тысяч яиц с секретным ингредиентом. В приготовлении гигантского блюда принял участие и глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

«Секретным ингредиентом оказался гриб „пестрец“, тесно связанный с историей Пестречинского района, — рассказала «Татар-информу» организатор фестиваля Наиля Тазиева. — По факту в яичницу были добавлены грибы шампиньоны в количестве 40 килограммов и овощи».

Яичницу жарили на четырех огромных сковородах 2,5 на 1,5 метра и на таких же огромных мангалах. При приготовлении блюда понадобилось 100 килограммов угля. Рекорд был зафиксирован Ассоциацией рестораторов и отельеров Татарстана и при участии ее директора Галины Шарафутдиновой. Предыдущими рекордами «Скорлупина» стали гигантский торт весом 450 кг и самовар на 200 литров, которые Ассоциация зафиксировала в прошлом году. В этом году гости также могли угоститься ароматным чаем из самовара и продегустировать кусок яичницы-рекордсменки.

Открывая фестиваль, глава района Ильхам Кашапов отметил, что несмотря на то, что кулинарные рекорды стали визитной карточкой фестиваля, акцент нынешнего события сделан на народных традициях и обычаях, так как 2022-й объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом культурного наследия.

«Наш проект давно перестал быть просто яичным фестивалем. Его границы расширяются. Мы покажем вам элементы обрядов, культуры, быта народов, проживающих на территории многонационального Пестречинского района. В „Скорлупино“ впервые состоится яркий и незабываемый турнир по силовому экстриму, который определит самых сильных на селе, кто не побоится раскрытия собственных возможностей через спортивные достижения и попробует свои силы в ловкости и выносливости. Команды-победители примут участие в финальном Всероссийском турнире, который пройдет в сентябре 2022 года. „Скорлупино“ — это фестиваль для любого возраста, это семейный праздник. А еще это место встречи друзей, заряд впечатлений и куча положительных эмоций. Желаю вам хорошо провести время, увезти с собой массу фотографий с события, рассказать о нашем фестивале друзьям и вернуться сюда на следующий год!» — обратился к гостям глава района.

Гостей у входа встречал традиционный «Ско-ко-парк» с домашними птицами, эта зона особенно любима детьми, ведь птиц можно брать на руки, играть с ними и фотографироваться. Юных гостей также развлекают раскрашиваем глиняных предметов и яиц, развернуты различные сувенирные лавки, где можно приобрести изделия из глины, ручные украшения, чаи, религиозные атрибуты и многое другое.

Также на фестивале «Скорлупино» состоялось награждение отличившихся жителей района. Благодарственные письма за добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в развитие Пестречинского района от имени главы Ильхама Кашапова получили девять человек: директор комплексной спортивной школы Ильшат Шафигуллин, сотрудник КСШ Рузаль Нурмухаметов, Рашат Галявеев из народного коллектива тальянистов (Пимери), Эльвира Назмеева из народного коллектива «Зебэржэт», Валентина Мишухина из народного коллектива «Калинушка» (Пестрецы), учитель биологии Ленино-Кокушкинской школы Минрахман Хусаинов, учитель ОБЖ из Пановской школы Игорь Шпагин, Шаукат Хаммадеев из Централизованной клубной системы, учитель физкультуры Ленино-Кокушкинской школы Алексей Чукуров.