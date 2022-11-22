«На строительство школ Казани нужно 60 млрд рублей, это сравнимо с двухлетним бюджетом»

Рост населения Казани ставит новые вызовы перед городской системой образования. Как школы и детсады справляются с возросшей нагрузкой, за счет чего решается проблема дефицита педагогических кадров и сколько средств потратили на антитеррористическую безопасность детей, обсудили сегодня на сессии Казгордумы.

Ирек Ризванов, выступая на сессии Казгордумы, отметил, что образовательная система напрямую связана с будущим города Фото: kzn.ru

«Остается потребность в строительстве школ в микрорайонах города»

С основным докладом перед депутатами выступил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов. Он отметил, что образовательная система напрямую связана с будущим города. Место Казани в экономике России к 2050 году будет определяться развитием системы образования в детсадах и школах.

«Казанское образование – глобальная система, охватывающая пятую часть населения нашего города. Для ее работы ежегодно выделяется порядка 70% бюджета Казани», – обратил внимание Ризванов.

Он привел статистику, согласно которой в Казани открыты 200 школ, из них 169 муниципальных и 13 государственных. Еще три школы являются структурными подразделениями вузов. Кроме этого, в столице Татарстана работают 15 частных школ. Также в городе действуют 352 дошкольных учреждения.

За 10 лет в Казани было построено 14 новых школ и 5 дополнительных учебных корпусов для 19 тыс. детей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Казань лидирует среди городов-миллионников по строительству объектов образования. За 10 лет было построено 14 новых школ и 5 дополнительных учебных корпусов для 19 тыс. детей. Вместе с тем остается потребность в строительстве школ в различных микрорайонах города», – подчеркнул докладчик.

Он отметил, что такая ситуация вынуждает организовывать доставку детей для распределения нагрузки на школы. Ежедневно по городу перевозят около 2,5 тыс. детей по 46 школьным автобусным маршрутам.

«По нашей оценке, сегодня на строительство школ Казани нужно около 60 млрд рублей, это сравнимо с двухлетним бюджетом всего города. Сейчас ведется строительство двух школ на 1,5 и 1,2 тыс. мест. Идет конкурс концепций, который определит уникальный дизайн образовательных учреждений», – заключил Ризванов.

За минувшее десятилетие в 106 школах и 86 детсадах проведен капремонт Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важно создавать комфортные условия для занятий спортом»

Наряду со строительством новых школ нужно улучшать уже действующие образовательные организации. За минувшее десятилетие в 106 школах и 86 детсадах проведен капремонт на сумму более 6,7 млрд рублей.

«Это большой результат для нас. Несмотря на это, остается существенный фронт работы», – подчеркнул Ризванов.

Также качество образовательных учреждений Казани повышают за счет развития их спортивной базы.

«Важно создавать комфортные условия для занятий спортом, с 2015 года обновлено 50 спортивных залов», – отметил докладчик.

Качество образовательных учреждений Казани повышают в том числе за счет развития их спортивной базы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одна важная тема – безопасность школ и детсадов, этому направлению городские власти уделяют особое внимание. На обеспечение антитеррористической безопасности за последние два года выделили более 1,7 млрд рублей.

«Безопасность — это совокупность технических и организационных мер. С целью обеспечения антитеррористической защищенности образовательных учреждений Казани за последние два года было выделено более 1,7 млрд рублей. Из них 458 млн рублей — на дневную охрану. Все это стало возможно благодаря поддержке руководства республики и города», — рассказал Ризванов.

По словам чиновника, была проделана большая работа по обновлению и модернизации технических средств безопасности. Речь идет о замене ограждений, систем контроля и управления доступом, обустройстве пунктов охраны, монтаже КПП и оснащении школ системами экстренного оповещения.

«Все работы планируется закончить до конца 2022 года», — резюмировал Ризванов.

На обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений за последние два года выделили более 1,7 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За десять лет количество детей в детсадах Казани выросло на 37%»

Отдельно докладчик остановился на вопросах дошкольного образования. Для юных казанцев в возрасте от 3 до 7 лет доступность такого образования обеспечена на 100%. В то же время остаются вопросы по дошкольным учреждениям для малышей до 3 лет.

Ризванов напомнил, что свои первые знания дети получают еще в дошкольном возрасте. Это во многом определяет модель поведения ребенка в будущем, его социализацию и успехи в жизни.

Именно поэтому важно развивать систему дошкольного городского образования. Следуя передовым практикам, столица республики постепенно переходит от системы предметного знания к системе познания.

На сегодня выполнена задача обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет Фото: metshin.ru

«Казань растет благодаря увеличению рождаемости и миграции. За десять лет число детей, посещающих детсады Казани, выросло на 37%. На сегодня выполнена задача обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет», — сообщил начальник Управления образования.

В то же время он признал, что в городе остаются проблемы с доступностью дошкольного образования для детей до 3 лет.

«Мы работаем над этой задачей и с каждым годом предлагаем все больше мест в детских садах. В 2019 году было охвачено более 3,8 тыс. детей до 3 лет. Сегодня это число в 2,5 раза больше. Доступность для данной категории детей на сегодня составляет 63%», — заключил Ризванов.

Полноценным рационом в школьных стенах обеспечены 80% казанских школьников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Современный подход к ремонту делает из столовых настоящие рестораны»

Не менее важной темой доклада стало питание в школах. Сейчас полноценным рационом в школьных стенах обеспечены 80% казанских школьников. Докладчик отметил, что во время учебы дети развиваются через интеллектуальный труд. Для восполнения энергии им необходимо полезное питание.

«Исследования показали, что дети, получающие сбалансирование питание, учатся лучше своих сверстников, которые не питаются в школе или предпочитают печенье либо шоколад», — поделился данными Ризванов.

Сегодня в городе работают 185 школьных пищеблоков. «Комплексным горячим питанием обеспечены 80% детей. Школьники с 5-го по 11-й класс в льготной категории получают питание бесплатно. Это дети из малообеспеченных семей, а также дети мобилизованных. Всего более 13 тыс. детей», — рассказал чиновник.

В городе работают 185 школьных пищеблоков, из них 144 – это школьные рестораны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К новому учебному году в Казани были завершены работы в 31 пищеблоке. Там расширили обеденные залы, установили современное оборудование, использовали дизайн интерьеров с учетом запросов родителей и педагогов.

«Современный подход к ремонту пищеблоков позволяет сделать из обычных столовых настоящие рестораны. Всего в городе открыто 144 школьных ресторана — это 78% от общего числа пищеблоков. Это не только место для приема пищи, но и пространство для общения», — подчеркнул Ризванов.

Все это позволило обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов в 2022 году. Речь идет о 75 тыс. детей, уточнил начальник Управления образования.

В муниципальных детских садах и школах Казани работают более 30 тыс. человек, в том числе 16 тыс. педагогических работников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сохраняется дефицит педагогических кадров»

Во второй половине своего доклада Ризванов рассказал о ситуации с педагогическими кадрами. Число молодых учителей в возрасте до 35 лет в казанских школах достигло 32%. Этому способствуют программы популяризации педагогических профессий. Но есть и кадровый голод.

По словам докладчика, качество получаемых детьми знаний напрямую связано с качеством управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений. В муниципальных детских садах и школах Казани работают более 30 тыс. человек, в том числе 16 тыс. педагогических работников. Из них 7 тыс. — это учителя школ, а 4,5 тыс. — воспитатели детсадов.

«Сохраняется дефицит педагогических кадров. Для решения вопроса налажено сотрудничество директоров школ с Казанским педагогическим колледжем и вузами города. Проводятся ежегодные отборы выпускников школ на целевую подготовку», — пояснил Ризванов.

Ильсур Метшин отметил, что ежегодно обновляется 5% теоретических и 20% профессиональных знаний, которыми должны владеть педагоги и руководители Фото: kzn.ru

«Важно не только обучать наших детей, но и учиться самим»

Оценивая доклад начальника Управления образования, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что перед педагогами стоят новые задачи и вызовы.

Сейчас, по его мнению, требуется не только идти в ногу со временем, но и опережать его. Метшин привел в пример статистику: если в 1800 году объем информации удваивался каждые 50 лет, то с 2010 года объем цифровой информации в мире удваивается каждые 11 часов.

«Это напрямую отражается на образовательной отрасли. Сейчас ежегодно обновляется 5% теоретических и 20% профессиональных знаний, которыми должны владеть педагоги и руководители», — обратился к участникам сессии Метшин.

Он напомнил критерий устаревания знаний специалистов — так называемый период полураспада компетентности. По оценкам исследователей, в течение последних лет этот период стремительно сокращается и составляет от 2 до 4 лет.

«Поэтому такие задачи стоят перед нашим учительским корпусом, педагогами. Необходимо не просто реагировать на изменения, но и уметь работать на опережение. Очень важно не только обучать наших детей, но и учиться самим», — резюмировал мэр Казани.