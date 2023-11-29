На «Школьный экопатруль» в 2023 году заявилось в два раза больше участников

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В 2023 году участниками «Школьного экопатруля» стали более 7,3 тыс. юных жителей Татарстана, что в два раза больше, чем год назад. Победителей конкурса Министерство экологии РТ назовет 30 ноября.

Церемония награждения пройдет в Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта. Организаторы конкурса назовут лучших учащихся Татарстана, выявивших наибольшее количество свалок, в четырех номинациях: «Самый активный школьник», «Самый активный класс», «Самая активная школа», «Лучший муниципальный район».

«Самые активные помощники экологов получат подарки — это ноутбуки, планшеты, смарт-часы, беспроводные наушники, смартфоны, 3D-принтер, акустическая система и другие», — отметили в Минэкологии.

За 9 лет существования конкурса экологи получили более 46 тыс. сообщений о свалках. Чтобы принять в нем участие, школьнику нужно было установить мобильное приложение «Школьный экопатруль» на свой телефон, пройти регистрацию в приложении с использованием логина портала edu.tatar.ru и направлять фото- и видеосообщения с обнаруженными свалками.

На церемонии награждения 30 ноября также объявят имена победителей акции по сбору батареек. В этом году участники сдали на утилизацию 31 тонну батареек. Всего с 2019 года было собрано 145 тонн батареек.