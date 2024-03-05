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Происшествия 5 марта 2024 16:50

На школьника в Казани упала глыба снега, прокуратура начала проверку

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Сегодня на улице Ахунова в Казани на ребенка упала глыба снега. Видеокамера запечатлела момент инцидента.

На кадрах видно, как школьник шел по тротуару. В какой-то момент на него с крыши многоэтажного здания сошел снег со льдом. Мальчик успел отойти в сторону, а потом упал. К нему подбежал очевидец.

В свою очередь прокуратура Приволжского района Казани начала проверку.

«Представитель надзорного ведомства выехал на место происшествия», – сообщила «Татар-информу» помощник прокурора Татарстана по особым поручениям Екатерина Аталыкова.

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