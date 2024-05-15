На школе им. Героя Советского Союза в Нурлатском районе установили мемориал бойцу СВО

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

В селе Караульная Гора Нурлатского района установили памятную мемориальную доску бойцу спецоперации Дмитрию Селиванову.

Когда в 2022 году объявили частичную мобилизацию, Селиванов решил встать в ряды защитников Родины. В военкомате он настойчиво рвался защищать свою страну и просил мобилизовать его для участия в спецоперации.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Но многодетного отца не призвали, поэтому 22 декабря 2022 года он пошел на СВО добровольцем, служил на передовой связистом. Свой последний бой Дмитрий принял 24 февраля 2023 года. Близкие уверены, что он проявил бесстрашие и самоотверженность: за свой подвиг Селиванов удостоился ордена Мужества.

Торжественное открытие мемориальной доски прошло с участием замглавы Нурлатского района Линара Маняпова.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

«Школа носит имя Героя Советского Союза Анатолия Кузнецова. А сегодня мы открываем мемориальную доску в честь героя нынешнего поколения, вашего земляка Дмитрия Анатольевича Селиванова», — обратился к собравшимся у школы участникам мероприятия Линар Маняпов.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Дмитрий Селиванов, окончив школу, поступил в автошколу в Набережных Челнах. Ушел в армию, служил связистом во внутренних войсках МВД России. Вернувшись, продолжил службу милиционером на железнодорожном вокзале в линейном отделе внутренних дел, далее — в Росгвардии. У Героя остались жена, три дочери.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.