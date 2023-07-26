На складе винзавода в Краснодарском крае ликвидировали открытое горение

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе винзавода в Краснодарском крае, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Отмечается, что загорелся склад винзавода в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составила 900 кв.м.

Как сообщает ведомство, в тушении пожара задействованы 65 человек и 17 ед. техники.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.