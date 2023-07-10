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На складе в Санкт-Петербурге произошел пожар
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Производственно-складское здание загорелось рано утром в Калининском районе Петербурга на 3,5 тысячи квадратных метров, были эвакуированы семь человек, сообщает ТАСС.
Позже в МЧС сообщили о локализации пожара. Всего к ликвидации привлекли 110 человек и 27 единиц техники. В МЧС также сообщили о наращивании группировки.
Отмечается, что в районе пожара в Санкт-Петербурге проведут замеры проб воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.
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