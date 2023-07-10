news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 10 июля 2023 08:39

На складе в Санкт-Петербурге произошел пожар

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Производственно-складское здание загорелось рано утром в Калининском районе Петербурга на 3,5 тысячи квадратных метров, были эвакуированы семь человек, сообщает ТАСС.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара. Всего к ликвидации привлекли 110 человек и 27 единиц техники. В МЧС также сообщили о наращивании группировки.

Отмечается, что в районе пожара в Санкт-Петербурге проведут замеры проб воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.

#Санкт-Петербург #пожар
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное