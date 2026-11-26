В подмосковных Электроуглях тушат возгорание на складе мебельной фабрики, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение и существовала угроза распространения на соседний склад. Вскоре пожар удалось локализовать.

«Пожар на складе мебельной фабрики локализован на площади 1600 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние строение. Угроза снята», – сообщили в МЧС.