На складе в Одинцово локализован пожар на площади 2 тыс. квадратных метров

Возгорание на площади 2 тыс. квадратных метров произошло в подмосковном Одинцово. Огнеборцам удалось локализовать пожар, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, пожар случился на складе логистической компании. Информации о пострадавших не поступало.

По информации надзорного ведомства Московской области, выяснение обстоятельств случившегося находится на контроле Одинцовской прокуратуры.

Причины возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы.