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На складе в Одинцово локализован пожар на площади 2 тыс. квадратных метров
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Возгорание на площади 2 тыс. квадратных метров произошло в подмосковном Одинцово. Огнеборцам удалось локализовать пожар, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, пожар случился на складе логистической компании. Информации о пострадавших не поступало.
По информации надзорного ведомства Московской области, выяснение обстоятельств случившегося находится на контроле Одинцовской прокуратуры.
Причины возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы.
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