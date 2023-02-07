На складе в Казани полицейские нашли 33 тысячи литров ядовитой незамерзайки

В Казани несколько жителей соседних регионов наладили канал оптовой поставки в республику стеклоомывающей жидкости, в состав которой входил метиловый спирт.

Как стало известно «Татар-информу», сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выяснили, где расположен склад с ядовитой незамерзайкой. Оттуда полицейские изъяли порядка 33 тысяч литров контрафакта, который хранился в бутылках объемом 4,2 литра.

Образцы направили на экспертизу.

