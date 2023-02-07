news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 февраля 2023  11:39

На складе в Казани полицейские нашли 33 тысячи литров ядовитой незамерзайки

news_top_970_100

В Казани несколько жителей соседних регионов наладили канал оптовой поставки в республику стеклоомывающей жидкости, в состав которой входил метиловый спирт. 

Как стало известно «Татар-информу», сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выяснили, где расположен склад с ядовитой незамерзайкой. Оттуда полицейские изъяли порядка 33 тысяч литров контрафакта, который хранился в бутылках объемом 4,2 литра.

Образцы направили на экспертизу. 
 

 

#самопальная незамерзайка #уэбипк мвд по рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное