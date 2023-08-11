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На складе с этиловым спиртом в Саратове произошел пожар, пострадал мужчина
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Сегодня в Саратове загорелся склад с этиловым спиртом на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщают в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что в результате возгорания пострадал мужчина, с ожогами его госпитализировали в медицинское учреждение.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, горючая жидкость испарилась. В ликвидации пожара участвовали 43 сотрудника и 11 единиц техники МЧС России.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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