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Происшествия
21 января 2022  11:29
Полина Шевчук

На складах в Казани таможенники нашли почти 27 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

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На складах в Казани таможенники нашли почти 27 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

На территории двух складов на улице Тихорецкая в Казани сотрудники Татарстстанской таможни вместе с коллегами из Роспотребнадзора обнаружили 26950 пачек сигарет, на которых отсутствовала обязательная маркировка. Общая сумма товара составила почти 1,4 млн рублей.

8530 пачек были под известными торговыми марками и имели признаки контрафакта. На 11280 пачках не было акцизок.

На весь товар наложен арест. Необходимые документы направлены в Казанское ЛУ МВД России на транспорте для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.


 

#Контрафактная продукция #таможня
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