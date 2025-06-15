На системы водоснабжения в пригородах Челнов и еще трех районах РТ выделят 216 млн рублей

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На строительство и реконструкцию систем водоснабжения в пяти населенных пунктах четырех районов Татарстана направят более 216,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, в частности, что обновление водовода в селе Слобода Черемуховая Новошешминского района РТ обойдется в 1,2 млн рублей, а реконструкция системы водоснабжения в деревне Тюрнясево Нурлатского района – 23 млн.

На строительство систем водоснабжения в деревне Эстачи Высокогорского района потратят 10 млн рублей.

Наиболее дорогостоящими будут работы по возведению сетей водоснабжения в микрорайонах Подсолнухи и Рябинка, деревне Азьмушкино и в селе Биклянь Тукаевского района – свыше 86,7 млн и почти 95,5 млн рублей соответственно. Оба этих населенных пункта являются пригородами Набережных Челнов.

Заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации». Прием заявок завершится 30 июня, подрядчика определят 3 июля. Он должен будет сразу же приступить к работам и завершить их концу текущего, 2025 года.

Строительство и реконструкция систем водоснабжения соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет отвечающую за этот нацпроект комиссию Государственного совета России.