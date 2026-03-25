На систему видеонаблюдения на ЕГЭ в Татарстане выделят 44,6 млн рублей

На организацию Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Татарстане планируют выделить 44,6 миллиона рублей. Как следует из информации на сайте госзакупок, эти средства пойдут на услуги видеонаблюдения, передают «Вести Татарстан».

Заказчиком выступает Республиканский центр мониторинга качества образования. Деньги будут потрачены на видеосъемку экзаменов, передачу данных в центр обработки, последующую передачу в федеральный центр и хранение материалов.

Камеры установят в школах, где проходят экзамены, в зданиях для обработки экзаменационных материалов, а также у учеников с ограниченными возможностями здоровья, сдающих экзамены дома.

Требования к оборудованию включают качественные камеры с режимом «день/ночь», надежную сеть, микрофоны и другое необходимое оснащение для качественной записи и передачи данных.