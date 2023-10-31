На Сибирском тракте заменили более 5 тыс. метров контактной сети троллейбуса

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

В Казани, на Сибирском тракте, заменили 5 243 метра провода в обоих направлениях на контактной сети троллейбуса на участке от остановки Арбузова до Советской площади. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Работники энергохозяйства предприятия продолжают работы по текущему содержанию и ремонту контактной сети наземного электротранспорта. Так, за последние две недели они смонтировали на шести пролетах на улице Восстания продольную подвеску из тросов на кронштейнах из оцинкованных тросов, а на перекрестках улиц Ершова и Гвардейской, а также Копылова и Тэцевской заменили «пересечение» трамвай — троллейбус.

«Переведена нагрузка с кривых опор в количестве 6 штук на новые установленные на ул. Авангардной, Фучика, П. Лумумбы», — говорится в сообщении.

Кроме того, на улицах Ямашева и Краснококшайская заменены семь секционов грузовых компенсаций, на улице Восстания установлены 8 кронштейнов.

Ранее сообщалось, что с начала октября в Казани заменили 120 метров трамвайных путей.