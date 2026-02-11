На Сибирском тракте в Казани из-за застрявшего на путях грузовика встали трамваи

На Сибирском тракте в Казани крупногабаритный транспорт застрял на трамвайных путях и заблокировал движение. Из‑за этого временно приостановлено движение трамвайного маршрута №4, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Сейчас специалисты занимаются освобождением путей.

Ранее в районе ТРЦ «Франт» было приостановлено движение троллейбусов. Как уточнили «Татар-информу» в пресс‑службе Метроэлектротранса, причиной стало ДТП троллейбуса с автомобилем. По предварительным данным, виновником аварии является водитель легковушки. Сейчас движение троллейбусов в этом районе полностью восстановлено.