Происшествия 11 февраля 2026 18:00

На Сибирском тракте в Казани из-за застрявшего на путях грузовика встали трамваи

На Сибирском тракте в Казани крупногабаритный транспорт застрял на трамвайных путях и заблокировал движение. Из‑за этого временно приостановлено движение трамвайного маршрута №4, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Сейчас специалисты занимаются освобождением путей.

Ранее в районе ТРЦ «Франт» было приостановлено движение троллейбусов. Как уточнили «Татар-информу» в пресс‑службе Метроэлектротранса, причиной стало ДТП троллейбуса с автомобилем. По предварительным данным, виновником аварии является водитель легковушки. Сейчас движение троллейбусов в этом районе полностью восстановлено.

#Трамвайные пути #Троллейбусы #МУП «Метроэлектротранс»
