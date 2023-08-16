На сферу образования Казани ежегодно выделяется 70% городского бюджета

Ежегодно около 70% средств бюджета Казани выделяется на сферу образования. Об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на республиканском августовском совещании педагогических работников.

«Казанское образование сегодня — это глобальная система, охватывающая одну пятую часть населения нашего города. От качества работы этой системы зависит будущее нашего города и республики, а главное — каждого жителя и семьи», — сказал мэр.

В этом году, по словам Метшина, в Казани откроется «рекордное количество объектов» — два детских сада на 440 мест и четыре школы. «Они оснащены по последнему слову [техники]. Это бассейны, актовые и тренажерные залы, просторные библиотеки и лаборатории. Каждая со своим „лицом” и концепцией», — отметил он.

Продолжается работа по капитальному ремонту образовательных учреждений. Всего за десять лет капитально отремонтированы 106 школ и 88 детских садов. В этом году завершается ремонт в 17 школах и семи детсадах.

«Одиннадцать лет назад по республиканской программе были капитально отремонтированы все школьные здания старше 30 лет. Но время идет. И уже подошла очередь капремонта целого ряда других учреждений. Здания еще 136 школ и 183 детсадов нуждаются в комплексном капитальном ремонте с благоустройством территории», — подчеркнул глава города.

Кроме того, за последние пять лет отремонтированы 132 школьных пищеблока, что позволило на 4,2 тыс. увеличить число посадочных мест в обеденных залах. На сегодня в городе работают 169 современных школьных ресторанов. А уже в следующем году планируется завершить ремонт всех оставшихся столовых.

Метшин заметил, что за пять лет количество школьников увеличилось на 33 тыс. человек. Рекордное для Казани число учащихся придет в школы в этом году — 174 тыс. детей.

«Несмотря на установленные нами жесткие нормативы проектирования и строительства жилья в части обеспечения школами и детсадами, образовательных учреждений всё равно не хватает. В городе появились школы, где уже 15 первых классов. Они работают с перегрузкой, что неблагоприятно отражается на образовательном процессе. Сегодня 40% школ работают в две смены», — заключил он.