На съезд «Единой России» 26 делегатов от Татарстана сегодня отправятся в Москву

Делегация из Татарстана сегодня отправится в Москву для участия в XX съезде всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом рассказал журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«От политической партии „Единая Россия“ избрано 26 делегатов. Кроме того, на съезд приглашены Президент Татарстана Рустам Минниханов как член бюро Высшего совета партии, члены Генсовета партии, депутаты Госдумы», — рассказал глава парламента.

По словам Мухаметшина, на съезде планируется утвердить предвыборную программу, а также список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва, которые представят партию на предстоящих выборах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва состоятся 19 сентября. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.