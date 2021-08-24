На «Севмаше» заложили две атомные подлодки проекта 955 «Борей»

В Северодвинске, на заводе «Севмаш», заложили две подлодки — девятый и десятый атомные подводные крейсеры проекта 955 «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В понедельник Президент РФ Владимир Путин дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ — мероприятие прошло в режиме видеосвязи. Кроме «Севмаша», в церемонии участвовали «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге (заложены пятая и шестая неатомные подлодки «Варшавянка») и Амурский судостроительный завод в Комсомольское-на-Амуре.

Сегодня в составе флота страны есть три субмарины проекта 955 («Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах») и головная проекта 955А «Князь Владимир». Всего кораблей будет 10.