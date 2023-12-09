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На северо-западе Москвы мужчина ранил из травмата двух сотрудников Росгвардии
На северо-западе Москвы мужчина открыл стрельбу и ранил двух сотрудников Росгвардии, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, инцидент произошел во время конфликта на улице Твардовского. Стрелявший с места происшествия сбежал.
Один из сотрудников Росгвардии получил ранение щеки, а второй ранение по касательной в голову.
Уточняется, что злоумышленник использовал травматический пистолет. Сейчас он находится в розыске.
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