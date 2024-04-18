На северо-западе Казани за 2,8 млн рублей проведут поиск источника неприятного запаха

В северо-западной части Казани проведут научно-исследовательские работы по выявлению источника неприятного запаха. На первый этап работ выделено 2,8 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести предварительную идентификацию веществ по данным исследований выбросов предприятий, отборов проб с 2022 по 2024 год и веществ, обнаруженных при хроматографическом анализе проб атмосферного воздуха в этот период. Кроме того, он займется анализом и картографированием жалоб с учетом метеорологических условий, проведет расчеты рассеивания загрязняющих веществ и другие исследования.

Срок действия договора — до 31 мая 2025 года. Средства на проведение исследований поступят из внебюджетных источников.

Заказчиком выступает федеральное бюджетное учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ».