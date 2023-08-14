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Происшествия 14 августа 2023 19:14

На севере Москвы в многоэтажке произошел взрыв

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В многоэтажке на сереве Москвы произошел взрыв, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, во время ремонта в квартире дома на Ходынском бульваре взорвался холодильник.

По предварительной информации, никто не пострадал, однако в квартире на 15-м этаже было нарушено остекление.

Взрыв фреона случился в доме №20А, возгорания за ним не последовало.

#Москва
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