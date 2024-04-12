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Происшествия 12 апреля 2024 21:32

На севере Израиля зафиксировали примерно 50 пусков ракет со стороны Ливана

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В пятницу вечером 13-й канал израильского телевидения сообщил о порядка 50 ракетных пусках, произведенных со стороны Ливана на севере Израиля, передает РИА Новости.

Сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о сиренах воздушной тревоги на севере страны.

Согласно данным израильской системы оповещения «Цева Адом», сирены сработали в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот.

Во время этого массированного обстрела Израиль сталкивается с угрозами со стороны Ирана в ответ на недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

#Израиль
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