На севере Израиля зафиксировали примерно 50 пусков ракет со стороны Ливана

В пятницу вечером 13-й канал израильского телевидения сообщил о порядка 50 ракетных пусках, произведенных со стороны Ливана на севере Израиля, передает РИА Новости.

Сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о сиренах воздушной тревоги на севере страны.

Согласно данным израильской системы оповещения «Цева Адом», сирены сработали в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот.

Во время этого массированного обстрела Израиль сталкивается с угрозами со стороны Ирана в ответ на недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.