На севере ФРГ поезда дальнего следования не курсировали из-за диверсии

На севере Германии из-за повреждения кабелей в двух местах почти три часа не курсировали поезда дальнего следования. Сейчас их движение возобновлено, но отдельные перебои еще имеют место, сообщает служба новостей Tagesschau.

О диверсии рассказал министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг, а оператор железных дорог страны Deutsche Bahn подтвердил эту информацию.

При этом в компании уточнили, что повреждение кабелей могло помешать работе «поездной радиосвязи». Изначально Deutsche Bahn объяснил остановку поездов именно проблемами с радиосистемой, которая позволяет координировать их движение.

Поезда в северной Германии (прежде всего в федеральных землях Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн) не курсировали с 8.20 до 11.00. На пригородное сообщение диверсия не повлияла.

Сейчас движение возобновлено, но отдельные нарушения сохраняются. На сайте DB говорится об изменениях на некоторых маршрутах. Так, на двух рейсах до Гамбурга отменено движение до конечного пункта, а поезд из Карлсруэ до Штральзунда пока вообще не ходит.