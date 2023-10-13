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На севере Франции неизвестный убил учителя в школе и ранил нескольких человек
Неизвестный с ножом напал на школу в городе Аррас, расположенном на севере Франции, сообщает ТАСС.
Злоумышленник убил одного из преподавателей, еще несколько человек успел ранить.
По данным агентства, в ходе полицейской операции нападавший был задержан правоохранителями.
Предварительно, мужчине 20 лет, он был учеником этой школы. Задержан также его брат.
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