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Руc Тат
Происшествия 13 октября 2023 15:40

На севере Франции неизвестный убил учителя в школе и ранил нескольких человек

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Неизвестный с ножом напал на школу в городе Аррас, расположенном на севере Франции, сообщает ТАСС.

Злоумышленник убил одного из преподавателей, еще несколько человек успел ранить.

По данным агентства, в ходе полицейской операции нападавший был задержан правоохранителями.

Предварительно, мужчине 20 лет, он был учеником этой школы. Задержан также его брат.

#нападение на школу #Франция
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