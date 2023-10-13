На севере Франции неизвестный убил учителя в школе и ранил нескольких человек

Неизвестный с ножом напал на школу в городе Аррас, расположенном на севере Франции, сообщает ТАСС.

Злоумышленник убил одного из преподавателей, еще несколько человек успел ранить.

По данным агентства, в ходе полицейской операции нападавший был задержан правоохранителями.

Предварительно, мужчине 20 лет, он был учеником этой школы. Задержан также его брат.