Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На сети Российских железных дорог 10 декабря вводится новый график движения поездов
На всей сети Российских железных дорог 10 декабря вводится новый график движения поездов, который будет действовать в течение года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«На Горьковской железной дороге будут курсировать 115 пар пассажирских поездов дальнего следования, что на шесть больше, чем в действующем графике движения. Проводится работа и по увеличению составности пассажирских поездов», — отметили в пресс-службе.
Новый график направлен на развитие межрегиональных маршрутов. Так, например, назначены дополнительные поезда между Казанью и Москвой, увеличена периодичность следования поезда Казань — Имеретинский курорт.
Кроме того, по Горьковской железной дороге будут курсировать новые поезда Москва — Владивосток, Саратов — Мурманск, Москва — Тюмень, Пермь — Москва, Екатеринбург — Кисловодск и Тюмень — Кисловодск.
Возобновляется железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском, поезд будет ходить по определенным датам начиная с 13 декабря.
На Горьковской магистрали проводится работа по ускорению движения поездов. В частности, поезд Казань — Новый Уренгой ускорен почти на четыре часа, Санкт-Петербург — Казань — на 2,5 часа, а Казань — Санкт-Петербург — на 55 минут.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»