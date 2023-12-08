На сети Российских железных дорог 10 декабря вводится новый график движения поездов

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На всей сети Российских железных дорог 10 декабря вводится новый график движения поездов, который будет действовать в течение года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«На Горьковской железной дороге будут курсировать 115 пар пассажирских поездов дальнего следования, что на шесть больше, чем в действующем графике движения. Проводится работа и по увеличению составности пассажирских поездов», — отметили в пресс-службе.

Новый график направлен на развитие межрегиональных маршрутов. Так, например, назначены дополнительные поезда между Казанью и Москвой, увеличена периодичность следования поезда Казань — Имеретинский курорт.

Кроме того, по Горьковской железной дороге будут курсировать новые поезда Москва — Владивосток, Саратов — Мурманск, Москва — Тюмень, Пермь — Москва, Екатеринбург — Кисловодск и Тюмень — Кисловодск.

Возобновляется железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском, поезд будет ходить по определенным датам начиная с 13 декабря.

На Горьковской магистрали проводится работа по ускорению движения поездов. В частности, поезд Казань — Новый Уренгой ускорен почти на четыре часа, Санкт-Петербург — Казань — на 2,5 часа, а Казань — Санкт-Петербург — на 55 минут.