На шести мостовых сооружениях обхода Нижнекамска и Челнов уложен нижний слой покрытия

На шести мостовых сооружениях обхода Нижнекамска и Набережных Челнов уложен нижний слой покрытия. Это мосты через реку Аланку, ручьи Васильев, ПК 508 и ПК 511, а также путепроводы возле села Шингальчи и над дорогой Новотроицкое — Комсомолец. Объекты строятся на втором и третьем этапах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«К возведению мостовых сооружений приступили весной 2022 года. За полтора года рабочие возвели опоры, смонтировали балки пролетного строения. На мостовом полотне устроили деформационные швы, уложили гидроизоляцию и нижний слой покрытия из устойчивой к вибрационным нагрузкам гранитно-литой композиции», — отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Всего на этих объектах будет уложено более 1,6 тыс. тонн асфальтобетона. Позже на них установят водоотводные лотки, барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки, смонтируют наружное освещение, нанесут дорожную разметку.

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 километр разделено на три этапа. Помимо четырехполосной автодороги будет построено 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Работы планируется завершить до конца 2024 года.