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На шести мостовых переходах обхода Челнов завершилось устройство монолитной плиты пролета
На шести мостовых переходах обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершено устройство монолитной плиты пролетного строения. Мосты через реки Аланка и Аштылга, ручей Васильев, а также искусственные сооружения на ПК508 и ПК511, путепровод возле села Шингальчи возводят на втором этапе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Для устройства монолитной плиты потребовалось 460 тонн арматурного каркаса и 1 986 куб. метров бетона. В дальнейшем на нее уложат гидроизоляцию, которая защитит конструкции от коррозии», – отметили в пресс-службе.
В августе-сентябре дорожники начнут укладывать асфальтобетон. Для безопасности дорожного движения на искусственных сооружениях установят барьерное и перильное ограждения, электроосвещение.
Всего на участке протяженностью 23,7 км построят восемь мостов протяженностью от 48 до 308 метров и два путепровода. Общая техническая готовность мостовых сооружений на втором этапе обхода составляет около 65%.
Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км разделено на три этапа. На нем построят четырехполосную автодорогу, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений на разных уровнях.
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