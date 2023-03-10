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Руc Тат
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Происшествия 10 марта 2023 11:59

На шесть лет в колонию отправится татарстанец, которые едва не зарезал сына

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В Лениногорске признали виновным в покушении на убийство 57-летнего местного жителя, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, 18 октября прошлого года во дворе дома на улице Степнозайской в поселке Степной Зай мужчина поссорился с сыном. Во время конфликта он взял нож и ударил им сына в грудь. Пострадавшего удалось спасти.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

#покушение на убийство #ударил ножом #Прокуратура РТ
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