Политика 15 апреля 2026 10:14

На сессии парламента РТ Мухаметшин занял место с Шаймиевым

Двадцатое заседание Государственного Совета РТ седьмого созыва открылось в Казани. Ключевым вопросом повестки станет отчет о результатах деятельности Кабинета министров РТ за 2025 год. Его представит Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Заседание ведет и.о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. На прошлой сессии парламента 17 марта Фарид Мухаметшин досрочно сложил полномочия депутата и спикера парламента. Он стал Почетным Председателем Государственного Совета РТ. Бывший глава парламента присутствует на заседании и занимает место рядом с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

В работе заседания также принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

