На Серова в Казани столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Сегодня на улице Серова столкнулись два трамвая: водитель одного из вагонов не выбрала безопасную скорость при повороте и въехала во впереди идущий трамвай. Вагон двигался со скоростью 37 км/ч при допустимой скорости в 20 км/ч. Об этом сообщили в «Метроэлектротрансе».

Между тем распространяющаяся в сети информация о том, что у трамвая отказали тормоза, не является достоверной, оба транспорта исправны.

В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу. Сейчас на месте работают специалисты, чтобы как можно скорее запустить движение трамваев №1 и 6. Рабочая комиссия разберется в случившемся, виновные будут наказаны.